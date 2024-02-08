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Роман Репилов: не рассчитываю, что поеду на Олимпиаду. Надо быть реалистом

Роман Репилов: не рассчитываю, что поеду на Олимпиаду. Надо быть реалистом
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Трёхкратный чемпион мира по санному спорту российский спортсмен Роман Репилов высказался о шансах на выступление на Олимпийских играх.

«Нет веры, что вернёмся на международные старты (улыбается). Что такое вера? Я могу верить сколько угодно, только надо быть реалистом и не думать, что нас завтра кто-то выпустит и мы поедем. Не будет так в ближайшие год-два. И если наших не допускают на эту Олимпиаду, то и мы, скорее всего, никуда не поедем. Но это моё мнение, люди могут по-другому думать. И правильно, наверное: лучше жить в надежде, чем в реальности. Но я не рассчитываю, что поеду на Олимпиаду, пока будем тренироваться тут», — сказал Репилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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