Роман Репилов: не рассчитываю, что поеду на Олимпиаду. Надо быть реалистом

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту российский спортсмен Роман Репилов высказался о шансах на выступление на Олимпийских играх.

«Нет веры, что вернёмся на международные старты (улыбается). Что такое вера? Я могу верить сколько угодно, только надо быть реалистом и не думать, что нас завтра кто-то выпустит и мы поедем. Не будет так в ближайшие год-два. И если наших не допускают на эту Олимпиаду, то и мы, скорее всего, никуда не поедем. Но это моё мнение, люди могут по-другому думать. И правильно, наверное: лучше жить в надежде, чем в реальности. Но я не рассчитываю, что поеду на Олимпиаду, пока будем тренироваться тут», — сказал Репилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.