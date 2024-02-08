Чемпион мира Павличенко: нет обиды, что приходится участвовать не на ЧМ, а в Спартакиаде

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко рассказал о своём настрое накануне старта Спартакиады сильнейших.

«У нас, спортсменов, настрой всегда один – победа, несмотря ни на что. Даже если ты сталкиваешься с какими-то трудностями, то всё равно всегда настраиваешься на победу.

Нет обиды, что приходится участвовать не на чемпионате мира, а в Спартакиаде. Я просто восхищаюсь победами на Кубке России. Просто раньше я смотрел, как очень классно о наших футболистах, выигравших в составе клуба Кубок России, рассказывают. А теперь рассказывают «Семён Павличенко выиграл Кубок России». Тоже красиво же! Я уже пять российских соревнований подряд выиграл!

Ладно, это ж я шучу. Просто хочется, чтобы люди заметили наш Кубок России по санному спорту (смеётся). Нас транслирует телевидение, у людей есть прям возможность посмотреть нас по телеку, увидеть, как кто-то нервничает, переживает. Есть люди, интересующиеся санным спортом. О нём, конечно, мало рассказывают в последнее время, хотя в советский период народ очень сильно любил санный спорт. Много людей было на треках. Сейчас же все треки режимные, чтобы походить по трассе, надо с собой Валентина Гетманова (руководитель Службы эксплуатации горного кластера Сочи. — Прим. «Чемпионата») брать в качестве экскурсовода (смеётся)», — передаёт слова Павличенко корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, Спартакиада сильнейших состоится с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.