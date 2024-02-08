Чемпион мира Павличенко: у иностранцев сейчас сани как Porsche, а у нас — как «Жигули»

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко рассказал о разнице подготовки саней в России и за рубежом.

«Санный спорт всегда развивался, но у нас сборка саней одно время хромала. Можно сказать, мы ездили на «Жигулях», а иностранцы — на BMW и Porsche. Несмотря на это, мы и на своих «Жигулях» неплохо с ними состязались. Мы саночки делали у себя в гаражах, а они — на производстве, где крупные компании им помогали с металлообработкой. Не то что помогали, они помогают до сих пор тем же немцам. Эти компании ведут разработки металлов, всяких напылений для улучшения скольжения.

Мы же всё сами. Сами полируем полозья наждачкой и пасты находим разные. Сейчас, конечно, начали делать и у нас, но немного поздновато. Лично я делаю себе сани в мастерской, можно сказать, в гараже в Гатчине. Ложе мы заказываем у токарей. Даём им параметры полозьев, их длину, говорим, где нам нужны отверстия. Нюансов очень много. Очень много нужно кататься, очень много нужно сделать тестов по трассе. Вот ты летом собираешь сани, а тестируешь только зимой. Не поехали сани — сидишь и думаешь, что сделал не так. В следующий раз только через год будет возможность собрать сани и опробовать их.

У иностранцев сейчас всё так же Porsche, а у нас — «Жигули». Ну ладно, может «Москвичи». Но китайские (смеётся). Стало ли лучше? Я не знаю. Мы два года не выступаем. Как я смотрю, ребята там, конечно, очень жёстко катаются, рекорды бьют. Но мы готовы возвращаться», — передаёт слова Павличенко корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.