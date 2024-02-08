Чемпион мира Павличенко: есть проблема — мы теряем опыт владения международными трассами

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко высказался о проблеме, с которой столкнулись российские саночники в условиях отстранения от международных стартов.

«Конечно, слежу за международными стартами. Это же мой вид спорта, моё любимое дело! Я обожаю вообще! Сейчас мы руки не бросаем. Мы соревнуемся, работаем над санями и верим, что когда-то выйдем на международные старты. Надеемся, что мы будем выглядеть там достойно в соревнованиях с иностранцами.

Но есть проблема — мы катаемся на одной трассе. Санный спорт — это не лёгкая атлетика, где вышли, встали и побежали, не футбол, где мячик пошли пинать, где попало. У нас необходимо катать трассы. Трасс по миру очень много, и соревнования проводятся не на одной трассе. И прямо сейчас мы теряем опыт владения этими трассами. Но мы всё равно руки не опускаем, своё дело не бросаем. Мы работаем каждый день: ходим на тренировки, обкатываем санки, пилим, точим. В общем, мы в полной боевой готовности", — передаёт слова Павличенко корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.