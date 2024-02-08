Марк Селби рассказал, что у его жены диагностировали рак

Английский снукерист Марк Селби рассказал о страшном диагнозе жены Викки. В прошлом году у супруги спортсмена обнаружили рак груди. Сейчас, по словам снукериста, она идёт на поправку.

«Несколько недель назад ей сделали маммографию и УЗИ, всё выглядело хорошо. Ещё Викки сделали МРТ, мы ждём результатов. Скрестим пальцы и будем надеяться, что всё в порядке. Через год Викки вновь должна пройти обследование, так что очевидно, что трудные времена ещё не закончились. Конечно, она сильнее меня. Когда мы узнали о диагнозе, я был совершенно разбит. Моё психическое состояние и так не самое лучшее, поэтому это уничтожило меня. Викки была той, кто меня поддерживал! А всё должно быть наоборот. Хотя люди всегда говорят, что сильнее всего тот, кто проходит через это», — приводит слова Марка Селби Metro.