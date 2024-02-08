Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Марк Селби рассказал, что у его жены диагностировали рак

Марк Селби рассказал, что у его жены диагностировали рак
Аудио-версия:
Комментарии

Английский снукерист Марк Селби рассказал о страшном диагнозе жены Викки. В прошлом году у супруги спортсмена обнаружили рак груди. Сейчас, по словам снукериста, она идёт на поправку.

«Несколько недель назад ей сделали маммографию и УЗИ, всё выглядело хорошо. Ещё Викки сделали МРТ, мы ждём результатов. Скрестим пальцы и будем надеяться, что всё в порядке. Через год Викки вновь должна пройти обследование, так что очевидно, что трудные времена ещё не закончились. Конечно, она сильнее меня. Когда мы узнали о диагнозе, я был совершенно разбит. Моё психическое состояние и так не самое лучшее, поэтому это уничтожило меня. Викки была той, кто меня поддерживал! А всё должно быть наоборот. Хотя люди всегда говорят, что сильнее всего тот, кто проходит через это», — приводит слова Марка Селби Metro.

Материалы по теме
Снукерист Ронни О'Салливан попал в неприятную ситуацию по дороге на игру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android