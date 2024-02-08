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Елизавета Кузина — о смене спортивного гражданства: я до конца со сборной России

Елизавета Кузина — о смене спортивного гражданства: я до конца со сборной России
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Вице‑чемпионка мира среди юниоров, многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина сообщила, что не планирует менять спортивное гражданство. Спортсменка заявила о желании выступить за Россию на международных соревнованиях.

«Как отношусь к тому, что российские спортсмены после отстранения от международных соревнований стали менять гражданство? Я до конца со сборной России, хотелось бы наконец представить свою страну на международных соревнованиях», — сказала Кузина в интервью Metaratings.

Напомним, 3 февраля Кузина в паре с Кристиной Ильиных стала обладательницей золота в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на турнире, который проводился в Саратове. Напомним, спортсмены из России отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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