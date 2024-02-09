Семерым российским борцам было отказано в румынской визе для участия в ЧЕ

Семерым из 10 российских борцов вольного стиля отказали в румынской визе накануне старта чемпионата Европы по борьбе. Разрешение на въезд было предоставлено Магомеду Курбанову, Гаджимураду Рашидову и Аббасгаджи Магомедову.

Отказ в визе получили борцы Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов, Абдулрашид Садулаев и Абдулла Курбанов.

Как утверждается в видео, размещённом на YouTube-канале журналиста Вячеслава Абдусаламова, Федерация спортивной борьбы России продолжает заниматься решением визового вопроса.

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2024 пройдёт в столице Румынии Бухаресте с 12 по 18 февраля. Спортсмены из России выступят на соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.