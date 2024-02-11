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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2029 пройдёт в Пекине

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2029 пройдёт в Пекине
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В воскресенье, 11 февраля, Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о проведении чемпионата мира по водным видам спорта в 2029 году в Пекине (Китай). Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации.

«Пекин неоднократно принимал крупные соревнования по водным видам спорта, предоставляя отличные условия, которые позволяют нашим спортсменам выступать с максимальной отдачей. За это мы глубоко благодарны», — сказал президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам.

Решение об избрании столицы Китая местом проведения чемпионата мира было принято на заседании бюро World Aquatics в Дохе (Катар). Ранее Китай принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2011 году. Тогда турнир состоялся в Шанхае.

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