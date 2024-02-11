Спортсменка пропала в Дагестане после поражения на турнире по тайскому боксу

Спортсменка из Северной Осетии Анна Цомартова пропала в Дагестане после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу, сообщает Управление МВД по Дагестану. Девушку видели вчера, 10 февраля, у Каспийского моря. После этого информация о местонахождении Цомартовой не уточняется. На данный момент поиски спортсменки продолжаются.

«Также другие очевидцы видели её садящейся в автомобиль, но эта версия не подтвердилась», — сообщил представитель ведомства в интервью «RT на русском».

Напомним, Цомартова на соревнованиях, которые проходили в Каспийске, уступила в одном из поединков. После поражения спортсменка была подавленной. Цомартова ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку.