Чигирёва сравнила мужское и женское соло на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва заявила, что сольные соревнования синхронистов на чемпионате мира в Дохе были интереснее, чем соревнования синхронисток.

«Мне всегда нравилось смотреть соревнования солисток. Это всегда был спектакль, харизма, восхитительное неземное исполнение. Сейчас, к сожалению, соло превратили в кусок группового упражнения, нет никакого артистизма. И в этот раз, на мой взгляд, соло было интереснее смотреть не в соревнованиях женщин, а в соревнованиях мужчин», — сказала Чигирёва в интервью «Матч ТВ».

Отметим, что 29-летняя спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой 2016 и 2020 годов, а также 11-кратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.