Тренер сборной РФ по вольной борьбе заявил, что команда поедет на ЧЕ в неполном составе

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал о составе команды, который планируется для участия в чемпионате Европы — 2024 в Румынии в условиях сложностей с получением виз спортсменами. Команда поедет на турнир в неполном составе.

«На сегодняшний день из 10 весовых категорий визу дали семерым. В весовых категориях до 57, 70 и 125 у нас пока нет никого. Скорее всего, на турнир поедет семь вольников. В 97 кг планируется Абдулрашид Садулаев, если получит визу. Если нет, то вместо него Алихан Жабраилов. В 92 кг поедет Магомед Курбанов. А в весе до 86 кг вместо Артура Найфонова в Бухарест отправится Арслан Багаев», — рассказал Гацалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

В других весовых категориях выступят Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурат Рашидов (до 65 кг), Имам Ганишов (до 74 кг) и Магомед Усманов (до 79 кг).

Хаджимурат Гацалов отметил, что участники, которые не попали на ЧЕ в Бухаресте, остаются главными претендентами на участие в европейском олимпийском квалификационном турнире. Соревнования пройдут c 5 по 7 апреля в Баку.