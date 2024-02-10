«Они просто издеваются». Лидеров сборной России не пропустили в Румынию на ЧЕ по борьбе

С 12 по 18 февраля в Бухаресте (Румыния) пройдёт предолимпийский чемпионат Европы по спортивной борьбе. И все мы радовались, что в нём принимают участие российские борцы – те немногие, кто сейчас может выезжать на международные турниры и добывать титулы.

И участие российских спортсменов было почти гарантировано. Но за несколько дней до старта турнира стало известно, что визы выдали не всем.

Только три вольника из 10 человек в сборной получили разрешение на въезд: Магомед Курбанов, Гаджимурад Рашидов, Абасгаджи Магомедов.

Потери серьёзные

Отказ в выдаче визы получили лидеры мировой борьбы. Судите сами.

Абдулрашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион восстановился после травмы шеи и триумфально выиграл ярыгинский турнир месяц назад. Чемпионат Европы для Русского танка – подводящий турнир к апрельскому олимпийскому отбору в Баку. Проверка сил, крайне необходимая на олимпийском пути, ведь в весе до 97 кг у России лицензии пока нет.

Как нет лицензии и в весовой категории до 86 кг. В Бухарест от России готов был лететь бронзовый призёр Токио-2020 Артур Найфонов. Лидер команды в этом весе тоже стал победителем Кубка Ивана Ярыгина – 2024. Не нужно ведь объяснять, насколько важно для Артура выступление на бухарестском ковре? Соревновательная практика крайне нужна борцам, как витамины. А, сами понимаете, в олимпийский год её ценность удваивается.

Зауру Угуеву тоже не дали права въехать на турнир в Румынию. Борец, выступающий в весе до 57 кг, с нетерпением ждал этого чемпионата. За плечами поражение, которое оставило олимпийского чемпиона без медалей ЧМ-2023. Нужна реабилитация в глазах болельщиков.

Заур Угуев Фото: РИА Новости

А какая борьба была в стане сборной в весе до 74 кг! Победителем ярыгинского турнира стал Давид Баев. Но на подготовительных сборах перед ЧЕ тренерский штаб россиян устроил прикидку. В соперники Баеву поставили Магому Дибиргаджиева. И осетинский борец ещё раз доказал – в Бухарест едет именно он. Однако оказалось, что от спортсмена не всё зависит.

«Они просто издеваются»

Как оказалось, разрешение на въезд в Европу вместе с вольниками не получили и в греко-римской, и в женской борьбе. Всего команда должна была состоять из 30 спортсменов. А зелёный свет дали только 12 атлетам.

Главный босс борьбы Михаил Мамиашвили говорит, что Россия всё равно будет представлена во всех весовых категориях. На этот случай у тренерского штаба Хаджимурата Гацалова должны были быть план и скамейка запасных.

«Визы для участия в чемпионате Европы пока получили не все наши спортсмены. Это касается и вольников, и классиков, и женской команды. Они — сотрудники посольства Румынии в России — над нами просто издеваются. В ближайшее время мы надеемся получить остальные визы. Но в любом случае на чемпионате Европы наша команда будет представлена во всех весовых категориях: 10 — в вольной, 10 — в греко-римской, 10 — в женской борьбе», — сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили «РИА Новости».

Михаил Мамиашвили Фото: РИА Новости

Раз уж так сложилось, то важно проверить и ближайший резерв. У ребят, кажется, появилась отличная возможность спутать карты тренерскому штабу перед Олимпийскими играми в Париже. Однако лучше всех с этой задачей пока справляются организаторы чемпионата Европы в Бухаресте.

Хочется верить, что такими бюрократическими подножками российскую сборную по борьбе, идущую к Олимпиаде, не деморализовать.

Благо за такие грязные действия баллов в борьбе не дают.