Drake поставил $ 1 млн на победу «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле-2024

В ночь с 11 на 12 февраля состоится 58-й по счёту Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретятся «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Канадский рэпер Drake поставил $ 1 млн на победу «Канзас-Сити Чифс». В случае победы команды исполнитель сможет заработать более $ 1 млн чистой прибылью.

Напомним, в прошлом году «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8). Это третий титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.

Отметим, что наряду с финалом Лиги чемпионов Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире. В последние 10 лет решающий матч сезона НФЛ собирает у телеэкранов минимум 100 миллионов американцев. По подсчётам Nielsen, ещё столько же людей смотрят Супербоул по всему миру на онлайн-площадках разной степени легальности.