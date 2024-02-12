Водолазы подключились к поиску пропавшей в Дагестане спортсменки из Осетии

К поискам 22-летней спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, пропавшей после соревнований, подключились водолазы, сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

«К поиску пропавшей девушки подключились водолазы. Ищут также и на катерах, которые вышли в море ещё утром. Все возможные средства и способы подключены для поиска. На протяжённости в несколько километров прибрежной зоны в районе, где пропавшую видели в последний раз, беспрерывно ведётся поисковая работа», – рассказала Гариева.

Напомним, Цомартова на соревнованиях, которые проходили в Каспийске, уступила в одном из поединков. После поражения спортсменка была подавленной. Цомартова ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку. Её местонахождение неизвестно.