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Водолазы подключились к поиску пропавшей в Дагестане спортсменки из Осетии

Водолазы подключились к поиску пропавшей в Дагестане спортсменки из Осетии
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К поискам 22-летней спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, пропавшей после соревнований, подключились водолазы, сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

«К поиску пропавшей девушки подключились водолазы. Ищут также и на катерах, которые вышли в море ещё утром. Все возможные средства и способы подключены для поиска. На протяжённости в несколько километров прибрежной зоны в районе, где пропавшую видели в последний раз, беспрерывно ведётся поисковая работа», – рассказала Гариева.

Напомним, Цомартова на соревнованиях, которые проходили в Каспийске, уступила в одном из поединков. После поражения спортсменка была подавленной. Цомартова ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку. Её местонахождение неизвестно.

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