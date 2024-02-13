Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Абдусатторов и Карлсен сыграют в полуфинале турнира по шахматам Фишера

Абдусатторов и Карлсен сыграют в полуфинале турнира по шахматам Фишера
Аудио-версия:
Комментарии

Определились полуфиналисты супертурнира по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge, проходящего в Германии.

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), обыгравший в четвертьфинале 17-го чемпиона мира по шахматам китайского гроссмейстера Дин Лижэня, встретится с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия). В матче 1/4 турнира норвежец на тай-брейке обыграл француза Алирезу Фируджу.

В другом полуфинале сыграют американцы Фабиано Каруана и Левон Аронян, обыгравшие в четвертьфинальных поединках Гукеша Доммараджу (Индия) и Винсента Кеймера (Германия) соответственно.

Напомним, шахматы Фишера являются разновидностью игры, отличающейся случайной расстановкой фигур (кроме пешек) в начальной позиции. Другое название этой разновидности — шахматы-960 (по числу возможных вариантов расстановки).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android