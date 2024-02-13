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Абдусатторов и Карлсен сыграют в полуфинале турнира по шахматам Фишера

Определились полуфиналисты супертурнира по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge, проходящего в Германии.

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), обыгравший в четвертьфинале 17-го чемпиона мира по шахматам китайского гроссмейстера Дин Лижэня, встретится с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия). В матче 1/4 турнира норвежец на тай-брейке обыграл француза Алирезу Фируджу.

В другом полуфинале сыграют американцы Фабиано Каруана и Левон Аронян, обыгравшие в четвертьфинальных поединках Гукеша Доммараджу (Индия) и Винсента Кеймера (Германия) соответственно.

Напомним, шахматы Фишера являются разновидностью игры, отличающейся случайной расстановкой фигур (кроме пешек) в начальной позиции. Другое название этой разновидности — шахматы-960 (по числу возможных вариантов расстановки).