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Толстой: Россия должна определяться с членством в МОК и ВАДА

Толстой: Россия должна определяться с членством в МОК и ВАДА
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что России следует определиться с членством в Международном олимпийском комитете (МОК) и Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

«Нам, как парламенту необходимо с этим определяться: с членством не только в ОБСЕ, но с членством в ВОЗ, МОК, ВАДА и других «прекрасных» организациях, куда до сих пор Россия платит членские взносы», — сказал Толстой на пленарном заседании.

Напомним, на данный момент большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее МОК допустил российских атлетов на летние Олимпийские игра 2024 года в Париже (Франции) в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соответствовать ряду критериев для получения лицензии на участие в соревнованиях.

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