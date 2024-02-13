Толстой: Россия должна определяться с членством в МОК и ВАДА

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что России следует определиться с членством в Международном олимпийском комитете (МОК) и Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

«Нам, как парламенту необходимо с этим определяться: с членством не только в ОБСЕ, но с членством в ВОЗ, МОК, ВАДА и других «прекрасных» организациях, куда до сих пор Россия платит членские взносы», — сказал Толстой на пленарном заседании.

Напомним, на данный момент большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее МОК допустил российских атлетов на летние Олимпийские игра 2024 года в Париже (Франции) в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соответствовать ряду критериев для получения лицензии на участие в соревнованиях.