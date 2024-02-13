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Чемпионка Игр-1992 — Чусовитина примет участие в отборе на Олимпийские игры в Париже

Чемпионка Игр-1992 — Чусовитина примет участие в отборе на Олимпийские игры в Париже
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, 48-летняя Оксана Чусовитина выступит на первом этапе Кубка мира, который пройдёт в Каире, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана. Этап является частью отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Чусовитина будет бороться за участие на девятых Олимпийских играх в своей спортивной карьере», — сообщается на сайте НОК.

Чусовитина — единственная гимнастка, выступившая уже на восьми Олимпийских играх. Золотую медаль Оксана завоевала больше 30 лет назад, на Играх-1992 в составе объединенной команды СНГ. По итогам четырёх этапов Кубка мира два лучших гимнаста в каждой дисциплине смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже.

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