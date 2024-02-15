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Тайгер Вудс: гольф — спорт всей моей жизни, и я никогда не остановлюсь

Тайгер Вудс: гольф — спорт всей моей жизни, и я никогда не остановлюсь
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Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс сообщил, что не планирует завершать карьеру.

«Гольф — спорт всей моей жизни, и я никогда не остановлюсь. Я по-прежнему люблю соревноваться, быть частью борьбы. Моя нога больше не болит, но некоторые проблемы ещё остались. Организму приходится адаптироваться», — сказал Вудс на пресс-конференции.

Напомним, Вудс не участвовал в официальных турнирах PGA с апреля 2023 года. 48-летний спортсмен перенёс операцию на правой лодыжке, которую он травмировал в результате автомобильной аварии в феврале 2021 года. В декабре прошлого года Вудс вернулся к соревнованиям, приняв участие в двух турнирах, и отметил, что проблемы с телом никогда не позволят ему вернуться на самый высокий уровень.

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