Тайгер Вудс: гольф — спорт всей моей жизни, и я никогда не остановлюсь

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс сообщил, что не планирует завершать карьеру.

«Гольф — спорт всей моей жизни, и я никогда не остановлюсь. Я по-прежнему люблю соревноваться, быть частью борьбы. Моя нога больше не болит, но некоторые проблемы ещё остались. Организму приходится адаптироваться», — сказал Вудс на пресс-конференции.

Напомним, Вудс не участвовал в официальных турнирах PGA с апреля 2023 года. 48-летний спортсмен перенёс операцию на правой лодыжке, которую он травмировал в результате автомобильной аварии в феврале 2021 года. В декабре прошлого года Вудс вернулся к соревнованиям, приняв участие в двух турнирах, и отметил, что проблемы с телом никогда не позволят ему вернуться на самый высокий уровень.