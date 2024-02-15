Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание первого игрового дня

В четверг, 15 февраля, в Дубае (ОАЭ) начинаются матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди мужчин — 2024. 16 команд, разделённые на четыре подгруппы, начинают борьбу за трофей.

В первый день соревнований пройдут матчи в группах A и B. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Группа A

14:30 мск. США — Италия

18:30 мск. ОАЭ — Египет

Группа B

16:00 мск. Таити — Аргентина

20:00 мск. Испания — Иран

Соревнования чемпионата мира по пляжному футболу в Объединённых Арабских Эмиратах продлятся до 25 февраля, когда и определится победитель.

Действующим победителем чемпионата является сборная России по пляжному футболу, одержавшая победу в 2021 году на домашнем мундиале. В 2022 году из-за событий на Украине УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборную России от международных соревнований, лишив таким образом национальную команду возможности защитить титул.