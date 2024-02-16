Диджей радиостанции KKFI погибла в ходе стрельбы на чемпионском параде в Канзас-Сити

Лиза Лопес-Гальван, диджей радиостанции KKFI и ведущая программы «Taste of Tejano» опознана среди убитых в результате стрельбы в Канзас-Сити.

«С искренней грустью и крайне тяжёлым и разбитым сердцем мы сообщаем нашему сообществу, что Лиза Лопес-Гальван погибла сегодня в результате стрельбы на параде «Канзас-Сити». Наши сердца и молитвы с её семьёй. Этот бессмысленный акт отнял прекрасного человека у её семьи и у сообщества Канзас-Сити», — говорится в заявлении KKFI.

15 февраля в американском городе Канзас-Сити на чемпионском параде после победы в Супербоуле местной команды «Канзас-Сити Чифс» открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды.

Как сообщает полиция города, в ходе стрельбы более 20 человек получили огнестрельные ранения. По информации, в университетской больнице ведётся лечение восьми жертв стрельбы, двое из которых находятся в критическом состоянии, а состояние шести стабильно. Также в больницу попали четыре человека, получившие другие травмы в результате хаоса на улице.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.