Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты первого игрового дня

В четверг, 15 февраля, в Дубае (ОАЭ) начались матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди мужчин — 2024. В первый день соревнований в борьбу за трофей вступили команды групп A и B.

В стартовом матче группы A и всего чемпионата сборная США уступила команде Италии 1:3. Во второй встрече хозяева турнира переиграли сборную Египта 2:1.

В группе B сборная Таити выиграла у национальной команды Аргентины 4:3. В заключительном матче дня команды Испании и Ирана не смогли определить победителя в основное время, овертайм также не помог выявить победителя и всё решилось в серии пенальти, где победу одержали иранцы 6:6 (3:1).

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024

Группа A

США — Италия — 1:3

ОАЭ — Египет — 2:1

Группа B

Таити — Аргентина — 4:3

Испания — Иран — 6:6 (1:3 пен.)