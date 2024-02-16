Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание второго игрового дня

В пятницу, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжатся матчи 1-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу среди мужчин — 2024.
Во второй день соревнований борьбу за трофей начнут команды групп C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Группа C
14:30 мск. Колумбия — Япония
18:30 мск. Сенегал — Беларусь
Группа D
16:00 мск. Португаля — Мексика
20:00 мск. Бразилия — Оман
Соревнования чемпионата мира по пляжному футболу в Объединённых Арабских Эмиратах завершатся 25 февраля 2024 года.
Действующим победителем турнира является сборная России по пляжному футболу. В финале чемпионата мира — 2021 россияне обыграли команду Японии со счётом 5:2.
Напомним, в феврале 2022 года сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за событий на Украине, лишившись возможности защитить чемпионский титул.