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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание второго игрового дня

В пятницу, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжатся матчи 1-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу среди мужчин — 2024.

Во второй день соревнований борьбу за трофей начнут команды групп C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Группа C

14:30 мск. Колумбия — Япония

18:30 мск. Сенегал — Беларусь

Группа D

16:00 мск. Португаля — Мексика

20:00 мск. Бразилия — Оман

Соревнования чемпионата мира по пляжному футболу в Объединённых Арабских Эмиратах завершатся 25 февраля 2024 года.

Действующим победителем турнира является сборная России по пляжному футболу. В финале чемпионата мира — 2021 россияне обыграли команду Японии со счётом 5:2.

Напомним, в феврале 2022 года сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за событий на Украине, лишившись возможности защитить чемпионский титул.