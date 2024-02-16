Шестикратный чемпион ОИ по трековым велогонкам Крис Хой сообщил, что болен раком

Шотландский профессиональный трековый велогонщик Крис Хой, шестикратный чемпион Олимпийских игр, сообщил, что в прошлом году у него диагностировали рак.

«В прошлом году мне был диагностирован рак, и я пребывал в полном шоке от этой новости, так как у меня не было никаких симптомов. На данный момент я продолжаю проходить лечение, которое включает в себя химиотерапию. Всё проходит хорошо. Хотел бы выразить большую благодарность за оказанную поддержку», — написал спортсмен в социальной сети.

Напомним, сейчас Крису Хою 47 лет. Своё первое олимпийское золото спортсмен выиграл в 2004 году, в 2008 году он победил на Олимпиаде трижды, в 2012-м — ещё дважды. На чемпионатах мира велогонщик побеждал 11 раз.