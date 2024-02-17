Павличенко: если нас пустят на международную арену, то я дам бой

Двукратный чемпион мира Семён Павличенко заявил, что в случае разрешения выступать на международной арене он заряжен на её покорение.

«Да, я выступал ещё на Олимпиаде в Сочи 10 лет назад, но сейчас более эмоционально заряжен, чем в 2014-м. Как будто душой стал моложе, правда, и мне интересно жить и развиваться дальше. Конечно, были мысли завершить карьеру, но я люблю санный спорт. И если нас выпустят на международные старты сейчас, то физические кондиции у меня отличные, и я на 100 процентов дам бой», — приводит слова Павличенко ТАСС.

Самому спортсмену 32 года, и он уже три раза принимал участие в Олимпийских играх.

Напомним, сейчас российские и белорусские спортсмены не могут выступать на международных турнирах. Таким образом мировое спортивное сообщество реагирует на ситуацию на Украине.