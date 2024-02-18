Жолобов — об экс-россиянине Харькове: он стал чемпионом мира, искренне рад за него

Вице‑президент Федерации водного поло России Олег Жолобов прокомментировал успех мужской сборной Хорватии на чемпионате мира по водному поло. Отдельно Жолобов отметил, что чемпионом в составе хорватской команды стал бывший лидер сборной России по водному поло Константин Харьков, сменивший гражданство в 2021 году.

«Он набрался опыта, играет в чемпионате, который определённо сильнее. У них есть Адриатическая лига, где играют сильные сборные. А мы в политической изоляции сейчас находимся. Он стал чемпионом мира! Добился высокого результата вместе со сборной. Искренне поздравляю. Если будет возможность, позвоню, поздравлю. Мы с ним не супердрузья, но я играл с его папой в водное поло, папу поздравлю. Молодец парень, рад за него искренне», — цитирует Жолобова «Матч ТВ».

Напомним, в финале чемпионата мира хорваты обыграли команду Италии и стали трёхкратными победителями турнира.