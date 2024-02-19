Голландка Фемке Бол обновила мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол обновила мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров в помещении.

Рекорд был установлен на чемпионате Нидерландов по лёгкой атлетике в помещении. Спортсменка преодолела дистанцию за 49,24 секунды. Предыдущее достижение также принадлежало Бол и составляло 49,26 секунды, оно было установлено на первенстве страны 19 февраля 2023 года.

Напомним, Фемке Бол 23 года, она является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в беге на 400 м с барьерами, двукратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы.

Бол специализируется в гладком и барьерном беге на 400 метров.

Отметим, что летние Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Бол имеет все шансы выступить на данных соревнованиях.