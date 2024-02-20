Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание шестого игрового дня

Во вторник, 20 февраля, на чемпионате мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ) пройдут заключительные матчи 3-го тура группового этапа. Определятся все участники плей-офф в группах C и D.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 3-й тур
Группа C
14:30 мск. Беларусь — Колумбия
18:30 мск. Япония — Сенегал
Группа D
16:00 мск. Оман — Португалия
20:00 мск. Мексика — Бразилия
Соревнования в Объединённых Арабских Эмиратах начались 15 февраля 2024 года и завершатся 25 февраля. Напомним, действующим победителем чемпионата мира по пляжному футболу является сборная России. В финальном матче чемпионата мира — 2021 россияне победили сборную Японии со счётом 5:2.