Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание шестого игрового дня

Во вторник, 20 февраля, на чемпионате мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ) пройдут заключительные матчи 3-го тура группового этапа. Определятся все участники плей-офф в группах C и D.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024

Групповой турнир. 3-й тур

Группа C

14:30 мск. Беларусь — Колумбия

18:30 мск. Япония — Сенегал

Группа D

16:00 мск. Оман — Португалия

20:00 мск. Мексика — Бразилия

Соревнования в Объединённых Арабских Эмиратах начались 15 февраля 2024 года и завершатся 25 февраля. Напомним, действующим победителем чемпионата мира по пляжному футболу является сборная России. В финальном матче чемпионата мира — 2021 россияне победили сборную Японии со счётом 5:2.