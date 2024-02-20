МОК и ВАДА не поддержали идею проведения альтернативной Олимпиады с разрешением допинга

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный комитет честной игры (CIFP) совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) не поддержали инициативу создания Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг.

«На данных соревнованиях не будут соблюдаться принципы честной игры и спортивного мастерства. Кроме того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников. Мы призываем организаторов и спонсоров данных соревнований приложить свои усилия для поддержания Олимпийского движения, чтобы создать равные условия для всех спортсменов во всём мире с использованием новейших технологий», — заявил президент CIFP Джено Камути.

Напомним, американский миллиардер Питер Тиль заявил о желании создать Олимпийские игры с разрешением стероидов. Игры пройдут при поддержке компании Enhanced Games, которая исследует биологические и пищевые добавки. Однако миллиардер настроен решительно и презентует идею уже 17 апреля, а летом встретится с главой МОК Томасом Бахом для обсуждения этого вопроса.