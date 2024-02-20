На чемпионате мира по пляжному футболу определились все четвертьфинальные пары

На чемпионате мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ) стали известны все четвертьфинальные пары.
Победившая в группе А сборная Италии в борьбе за выход в полуфинал встретится со второй командой группы В — сборной Таити. Выигравшие квартет В иранцы сыграют с хозяевами турнира, сборной ОАЭ.
Победитель группы С, сборная Беларуси в четвертьфинальном матче сразится со сборной Португалии, а занявшие второе место японцы встретятся с Бразилией, которая стала лучшей в квартете D.
Четвертьфинальные игры состоятся 22 февраля.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Четвертьфиналы, 22 февраля
14:30 мск. Бразилия — Япония.
16:00 мск. Беларусь — Португалия.
18:30 мск. Иран — ОАЭ.
20:00 мск. Италия — Таити.
Отметим, что полуфиналы запланированы на 24 февраля, а финал и матч за бронзу пройдут 25 февраля.