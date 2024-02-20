На чемпионате мира по пляжному футболу определились все четвертьфинальные пары

На чемпионате мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ) стали известны все четвертьфинальные пары.

Победившая в группе А сборная Италии в борьбе за выход в полуфинал встретится со второй командой группы В — сборной Таити. Выигравшие квартет В иранцы сыграют с хозяевами турнира, сборной ОАЭ.

Победитель группы С, сборная Беларуси в четвертьфинальном матче сразится со сборной Португалии, а занявшие второе место японцы встретятся с Бразилией, которая стала лучшей в квартете D.

Четвертьфинальные игры состоятся 22 февраля.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024

Четвертьфиналы, 22 февраля

14:30 мск. Бразилия — Япония.

16:00 мск. Беларусь — Португалия.

18:30 мск. Иран — ОАЭ.

20:00 мск. Италия — Таити.

Отметим, что полуфиналы запланированы на 24 февраля, а финал и матч за бронзу пройдут 25 февраля.