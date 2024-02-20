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На чемпионате мира по пляжному футболу определились все четвертьфинальные пары

На чемпионате мира по пляжному футболу определились все четвертьфинальные пары
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На чемпионате мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ) стали известны все четвертьфинальные пары.

Победившая в группе А сборная Италии в борьбе за выход в полуфинал встретится со второй командой группы В — сборной Таити. Выигравшие квартет В иранцы сыграют с хозяевами турнира, сборной ОАЭ.

Победитель группы С, сборная Беларуси в четвертьфинальном матче сразится со сборной Португалии, а занявшие второе место японцы встретятся с Бразилией, которая стала лучшей в квартете D.

Четвертьфинальные игры состоятся 22 февраля.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Четвертьфиналы, 22 февраля

14:30 мск. Бразилия — Япония.
16:00 мск. Беларусь — Португалия.
18:30 мск. Иран — ОАЭ.
20:00 мск. Италия — Таити.

Сетка плей-офф ЧМ-2024

Отметим, что полуфиналы запланированы на 24 февраля, а финал и матч за бронзу пройдут 25 февраля.

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