Матч Крамник — Есипенко остановлен из-за состояния здоровья одного из шахматистов

Сегодня, 22 февраля, должен был состояться матч между Владимиром Крамником и Андреем Есипенко по блицу в Ростове-на-Дону, однако он вынужденно был остановлен в связи с состоянием здоровья одного из гроссмейстеров, Владимира Крамника. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Напомним, 21 февраля Есипенко вышел вперёд в матче с Крамником. Сегодня должны были состояться заключительные партии. Более подробной информации о состоянии Владимира Борисовича пока нет.

Отметим, что матчи по рапиду и блицу должны были продолжаться между шахматистами с 18 по 22 февраля. Помимо самой игры, вниманию посетителей предлагались лекции Владимира Крамника, всероссийская конференция среди педагогов по шахматному всеобучу, автограф-сессии гроссмейстеров и онлайн-трансляция с комментариями ведущих российских гроссмейстеров.