Спортсмены-победители международных соревнований смогут поступать в вузы без экзаменов

Законопроект о том, что спортсмены, которые победили в международных соревнованиях, организованных в России, смогут поступить в университет без экзаменов, принят в Госдуме в первом чтении. Об этом сообщает комитет Госдумы по спорту.

Сейчас в законопроекте указано, что право поступить на специальности, связанные с физической культурой и спортом, имеют те спортсмены, которые стали победителями и призёрами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, спортсмены, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, «включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр».

Однако сейчас выступать на международной арене спортсмены не могут, поэтому условия изменятся, чтобы сохранить за спортсменом право за собственные достижения поступать на льготных условиях.

Отметим, что к таким играм могут относиться Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры стран БРИКС. Перечень будет утверждаться правительством РФ.