Беларусь ведёт в счёте в игре с Португалией после двух периодов 1/4 ЧМ по пляжному футболу

Сборная команда Беларуси обыграла Португалию во втором периоде матча четвертьфинала. Счёт периода — 3:1. Счёт всего матча 3:2.

Напомним, что именно Португалия открыла счёт в игре, благодаря голу Дуарте Алгарвиу с паса Педру Ману лишь на девятой минуте первого периода. Ранее команды хорошо держали оборону, не давая пройти к воротам.

На момент написания новости у обеих команд есть по две желтые карточки.

В групповом этапе белорусы обыграли все три команды соперников. Португалии удалось обыграть противников два раза и один уступить в игре с Бразилией во время овертайма.

Матч проходит в Дубае (ОАЭ). Ранее уже завершился матч четвертьфинала между Японией и Бразилией. Победу в нём одержала сборная команда Бразилии со счётом 8:4.