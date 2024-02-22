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Беларусь ведёт в счёте в игре с Португалией после двух периодов 1/4 ЧМ по пляжному футболу

Беларусь ведёт в счёте в игре с Португалией после двух периодов 1/4 ЧМ по пляжному футболу
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Сборная команда Беларуси обыграла Португалию во втором периоде матча четвертьфинала. Счёт периода — 3:1. Счёт всего матча 3:2.

Напомним, что именно Португалия открыла счёт в игре, благодаря голу Дуарте Алгарвиу с паса Педру Ману лишь на девятой минуте первого периода. Ранее команды хорошо держали оборону, не давая пройти к воротам.

На момент написания новости у обеих команд есть по две желтые карточки.

В групповом этапе белорусы обыграли все три команды соперников. Португалии удалось обыграть противников два раза и один уступить в игре с Бразилией во время овертайма.

Матч проходит в Дубае (ОАЭ). Ранее уже завершился матч четвертьфинала между Японией и Бразилией. Победу в нём одержала сборная команда Бразилии со счётом 8:4.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 3
ОТ
Португалия
0:1 Алгарвиу – 08:26     1:1 Бриштель – 12:03     2:1 Бриштель – 13:40     3:1 Бриштель – 17:49     3:2 Сантуш – 22:17     3:3 Лопеш – 28:37     4:3 Бриштель – 38:59    
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