Беларусь ведёт в счёте в игре с Португалией после двух периодов 1/4 ЧМ по пляжному футболу
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Сборная команда Беларуси обыграла Португалию во втором периоде матча четвертьфинала. Счёт периода — 3:1. Счёт всего матча 3:2.
Напомним, что именно Португалия открыла счёт в игре, благодаря голу Дуарте Алгарвиу с паса Педру Ману лишь на девятой минуте первого периода. Ранее команды хорошо держали оборону, не давая пройти к воротам.
На момент написания новости у обеих команд есть по две желтые карточки.
В групповом этапе белорусы обыграли все три команды соперников. Португалии удалось обыграть противников два раза и один уступить в игре с Бразилией во время овертайма.
Матч проходит в Дубае (ОАЭ). Ранее уже завершился матч четвертьфинала между Японией и Бразилией. Победу в нём одержала сборная команда Бразилии со счётом 8:4.
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