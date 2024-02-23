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Капранова отреагировала на решение сестёр Авериных завершить спортивную карьеру

Капранова отреагировала на решение сестёр Авериных завершить спортивную карьеру
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Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырёхкратная чемпионка Европы Ольга Капранова прокомментировала решение российских гимнасток Дины и Арины Авериных завершить профессиональную карьеру.

«Они взрослые девушки, многого добились. Они приняли такое решение. Не знаю, неожиданное ли это решение или нет», — сказала Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, о завершении карьеры сестёр Авериных сегодня, 23 февраля, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. Дина и Арина Аверины являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье.

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