Капранова отреагировала на решение сестёр Авериных завершить спортивную карьеру

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырёхкратная чемпионка Европы Ольга Капранова прокомментировала решение российских гимнасток Дины и Арины Авериных завершить профессиональную карьеру.

«Они взрослые девушки, многого добились. Они приняли такое решение. Не знаю, неожиданное ли это решение или нет», — сказала Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, о завершении карьеры сестёр Авериных сегодня, 23 февраля, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. Дина и Арина Аверины являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье.