«Они олимпийские чемпионки». Ирина Винер — о завершении карьеры сестёр Авериных

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала решение сестёр Авериных завершить спортивную карьеру. Она отметила, что Дина и Арина Аверины «сделали большое дело и сейчас занимаются государственной работой», сообщает «РИА Новости».

«Они олимпийские чемпионки», — добавила она.

О том, что сёстры Аверины завершают спортивную карьеру, 23 февраля сообщила Ирина Винер.

Спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпиады-2020 в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе прошлого года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина Аверина участвовала в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.