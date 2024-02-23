Батыршина — об Авериных: уверена, они могли бы продолжать выступать, если бы не травмы

Серебряный призёр Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина заявила, что Арина и Дина Аверины приняли решение о завершении карьеры из-за травм.

«Девочкам по 25 лет, по меркам художественной гимнастики это очень приличный возраст. К тому же Дина и Арина добились практически всего возможного в спорте — медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, титулы победительниц всевозможных других соревнований. Но я уверена, что они могли бы продолжать выступать, если бы не травмы, которые их преследовали. Силы и потенциал продолжать дальше у них были, но просто девочек замучили травмы.

В 25 лет делать то, что делают 16-летние девочки, очень трудно, тяжело держать себя на таком высочайшем уровне. Повторюсь, я считаю, что их уход прежде всего был вызван тем, что они никак не могут вылечиться от травм, нет времени на нормальное восстановление, за три-четыре месяца простоя можно серьёзно отстать. А сёстры Аверины привыкли быть всегда в лидерах. Сыграл и тот фактор, что нам Олимпийских игр не видать, как и ближайших чемпионатов мира и Европы, поэтому никакого смысла оставаться у этих девочек не было.

Они добились в спорте очень многого, впереди их ждёт самое интересное, на мой взгляд. У них будет множество интересных проектов, в которых они себя также блестяще проявят. Я им желаю всяческих успехов», — приводит слова Батыршиной ТАСС.

Напомним, о завершении карьеры сестёр Авериных сегодня, 23 февраля, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. Дина и Арина Аверины являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье.