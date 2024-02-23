Команда Russian Cyborgs выиграла турнир по кибатлетике на Играх будущего

Команда Russian Cyborgs стала победителем соревнований по кибатлетике (дисциплина вызова «Технологии», в которой соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья) на Играх будущего, которые проходят в Казани.

В турнире приняли участие 10 команд из 10 стран: Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, России, Саудовской Аравии и ЮАР, которые соревновались во владении техническими средствами реабилитации при прохождении полосы препятствий.

В финале Russian Cyborgs обыграла Falcon Verts со счётом 60:45.

Игры будущего проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Призовой фонд соревнований по кибатлетике составляет $ 100 тыс.

Напомним, Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.