«У самурая есть только путь». Волков рассказал, когда преодолеет высоту в шесть метров

19-летний белорусский прыгун с шестом Матвей Волков рассказал журналистам о том, когда преодолеет высоту в шесть метров. Он отметил, что не строит планов по обновлению личного рекорда.

«У меня нет никаких планов. Я в планы уже поиграл не так давно, буквально в 2020 году, назаявлял, наобещал, что прыгну 5,80 — олимпийский норматив. Я его прыгнул только сейчас, спустя четыре года. Стоит ли ещё раз так делать? Едва ли. У самурая нет цели, у самурая есть только путь», — приводит слова спортсмена «РИА Новости».

24 февраля на зимнем чемпионате России в Москве легкоатлет выполнил олимпийский норматив, преодолев планку в 5,82 метра.

Напомним, Волков стал победителем турнира «Русская зима», который проходил в начале февраля в Москве. Белорусский легкоатлет показал результат 5,72 метра.