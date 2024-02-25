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Олимпийский чемпион Денис Аблязин: операция на плече была 10-й в карьере

Олимпийский чемпион Денис Аблязин: операция на плече была 10-й в карьере
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Чемпион Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы российский гимнаст Денис Аблязин рассказал о перенесённой операции на плече и мотивации к дальнейшим выступлениям.

«У меня три шрама после операции на плече. Это была 10-я операция в карьере. Пока выступать мне позволяют здоровье и желание. Я уже восстановил два снаряда: кольца и опорный прыжок. По кольцам осталось чуть‑чуть по физике догнать. Недавно, например, уже делал комбинацию», — сказал Аблязин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Денис Аблязин, получивший тяжёлую травму плеча в марте 2023 года, выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике, который состоится в Сириусе (Краснодарский край) с 13 по 17 марта 2024 года.

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