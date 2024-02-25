Чернышенко: мы продолжим преодолевать искусственную блокаду, которой добиваются западники

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, выступая на пленарной сессии, посвящённой итогам работы Министерства спорта РФ в 2023 году, заявил о поисках путей преодоления искусственной блокады российского спорта на международной арене.

«Важно, что в изменившихся условиях наши спортсмены поддерживали свою форму. Мировое спортивное сообщество понимает, что масштабные мероприятия сложно представить без российских спортсменов. Мы должны продолжать усилия для преодоления искусственной блокады, которой добиваются западники», — цитирует Чернышенко «Матч ТВ».

Напомним, пленарная сессия «Об итогах работы Министерства спорта Российской Федерации в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год» проходит 25 февраля на ВДНХ.