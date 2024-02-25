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Поздняков: российский спорт сумел перестроиться и создать новую модель развития

Поздняков: российский спорт сумел перестроиться и создать новую модель развития
Станислав Поздняков
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российский спорт сумел перестроиться и создать новую модель развития спорта. Помогли в этом проведённые комплексные турниры.

«Одним из главных итогов прошлого года является то, что в условиях агрессивного внешнего давления наш спорт смог перестроиться и создать абсолютно новую модель. Симбиоз задач имеет принципиально важное значение. Спорт всегда являлся важным фактором для всех россиян, гордостью, которая объединяла миллионы людей. Все шаги и действия наших недружественных оппонентов направлены на слом системы. Значение наших проведённых комплексных соревнований очень важно.

Спартакиады по зимним и летним видам спорта, Игры дружбы создают новые возможности. Евгения Чикунова и Александр Большунов являются большими мотиваторами для молодых спортсменов», — приводит слова Позднякова «РИА Новости».

25 февраля на ВДНХ проходит пленарное заседание «Об итогах работы Министерства спорта Российской Федерации в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».

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