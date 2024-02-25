Сборная Беларуси проиграла команде Ирана в матче за третье место ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата мира по пляжному футболу — 2024, проходившего в Дубае (ОАЭ). В матче за третье место спортсмены проиграли команде Ирана. Встреча завершилась со счётом 1:6.

В составе сборной Ирана голами отметились Али Миршекари, Мовахед, Мохаммад Моради, Реза Амири, Мохаммад Масумизаде и Мохаммадали Мохтари. За команду Беларуси в самой концовке забил Никита Чайковский.

Жёлтые карточки по ходу встречи получили Мослем Месигар (Иран), Игорь Бриштель и Анатолий Рябко (Беларусь).

Отметим, что сборная Ирана на этих соревнованиях повторила свой лучший результат в истории: ранее иранцы также были третьими на чемпионате мира, проходившем в 2017 году на Багамах.

В 18:30 мск стартует матч финала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором за победу на турнире поборются сборные Бразилии и Италии.