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Сборная Беларуси проиграла команде Ирана в матче за третье место ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси проиграла команде Ирана в матче за третье место ЧМ по пляжному футболу
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Сборная Беларуси не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата мира по пляжному футболу — 2024, проходившего в Дубае (ОАЭ). В матче за третье место спортсмены проиграли команде Ирана. Встреча завершилась со счётом 1:6.

ЧМ-2024 . За 3-е место
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Иран
Окончен
6 : 1
Беларусь
1:0 Миршекари – 01:10     2:0 Мовахед – 03:01     3:0 Моради – 13:08     4:0 Амири – 13:34     5:0 Масумизаде – 19:06     6:0 Мохтари – 33:08     6:1 Чайковский – 33:30    

В составе сборной Ирана голами отметились Али Миршекари, Мовахед, Мохаммад Моради, Реза Амири, Мохаммад Масумизаде и Мохаммадали Мохтари. За команду Беларуси в самой концовке забил Никита Чайковский.

Жёлтые карточки по ходу встречи получили Мослем Месигар (Иран), Игорь Бриштель и Анатолий Рябко (Беларусь).

Отметим, что сборная Ирана на этих соревнованиях повторила свой лучший результат в истории: ранее иранцы также были третьими на чемпионате мира, проходившем в 2017 году на Багамах.

В 18:30 мск стартует матч финала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором за победу на турнире поборются сборные Бразилии и Италии.

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