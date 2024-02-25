Сборная Беларуси проиграла команде Ирана в матче за третье место ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата мира по пляжному футболу — 2024, проходившего в Дубае (ОАЭ). В матче за третье место спортсмены проиграли команде Ирана. Встреча завершилась со счётом 1:6.
В составе сборной Ирана голами отметились Али Миршекари, Мовахед, Мохаммад Моради, Реза Амири, Мохаммад Масумизаде и Мохаммадали Мохтари. За команду Беларуси в самой концовке забил Никита Чайковский.
Жёлтые карточки по ходу встречи получили Мослем Месигар (Иран), Игорь Бриштель и Анатолий Рябко (Беларусь).
Отметим, что сборная Ирана на этих соревнованиях повторила свой лучший результат в истории: ранее иранцы также были третьими на чемпионате мира, проходившем в 2017 году на Багамах.
В 18:30 мск стартует матч финала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором за победу на турнире поборются сборные Бразилии и Италии.
- 25 февраля 2024
-
18:51
-
18:06
-
17:29
-
16:56
-
16:18
-
16:13
-
16:05
-
15:38
-
15:26
-
15:06
-
14:39
-
14:14
-
14:13
-
13:32
-
12:59
-
12:40
-
12:39
-
12:16
-
12:04
-
11:41
-
11:40
-
11:00
-
10:28
-
10:17
-
10:06
-
03:00
-
00:27
- 24 февраля 2024
-
22:32
-
21:56
-
21:24
-
20:04
-
19:23
-
18:56
-
18:54
-
18:11