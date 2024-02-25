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«Это были лучшие секунды в моей жизни». Чикунова — об установлении мирового рекорда

«Это были лучшие секунды в моей жизни». Чикунова — об установлении мирового рекорда
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Российская пловчиха, многократная чемпионка России и чемпионка мира и Европы среди юниоров Евгения Чикунова рассказала, что установление мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом было лучшим событием в её жизни.

«Когда я поняла, что занимаюсь плаванием профессионально, стала ставить перед собой грандиозные цели, поэтому целенаправленно шла к мировому рекорду. Не скажу, что это было для меня неожиданностью, но было неожиданно, что именно на полторы секунды побила его. Слышала, что трибуны кричат, и понимала, что либо я близка к рекорду, либо опередила. Это были лучшие секунды в моей жизни», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, Евгения Чикунова установила мировой рекорд в апреле 2023 года на чемпионате России в Казани. Спортсменка проплыла 200 метров брассом за 2 минуты и 17,55 секунды, на 1,40 секунды опередив предыдущий мировой рекорд.

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