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Сборная Бразилии в 15-й раз в истории победила на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии в 15-й раз в истории победила на чемпионате мира по пляжному футболу
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Сегодня, 25 февраля, в Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по пляжному футболу — 2024. Победу на нём одержала сборная Бразилии, которая завоевала свой 15-й титул такого уровня в истории.

Чемпионат мира по пляжному футболу стал проводиться с 1995 года, до 2005 года турнир проходил под эгидой Beach Soccer Worldwide. Бразильцы выиграли первые шесть соревнований (1995-2000), затем в 2001 году стали четвёртыми, а в 2002-2004 годах вновь брали золото.

В 2005 году команда Бразилии стала только третьей, но на турнирах 2006-2009 годов снова побеждала. В финале 2011 года спортсмены проиграли сборной России.

Последний раз бразильцы выигрывали чемпионат мира в 2017 году на Багамах, а на турнирах 2019 и 2021 годов команда не попадала в топ-4.

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