Капитан сборной Франции Антуан Дюпон дебютировал в регби-7

Игрок сборной Франции по регби-7 Антуан Дюпон дебютировал в новой для себя разновидности. Это произошло на четвёртом этапе Мировой серии в Ванкувере. Новичок отметился уже двумя попытками в четырёх встречах.

Отметим, Антуан дебютировал в матче с США (24:12), выйдя на поле с замены. После этого он принял участие в играх с Самоа (40:7), Австралией (31:5) и Ирландией (12:5). В матче с «Уоллабис Севенс» он открыл счёт своим попыткам в «семёрке».

Позднее он также реализовал и второй занос, который привёл к победе его команду во встрече с Ирландией в дополнительное время. Теперь Франция готовится к полуфиналу, где её ждёт матч с Новой Зеландией.

Напомним, лидер и капитан сборной Франции по регби-15 перешёл в другую разновидность, чтобы сыграть на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.