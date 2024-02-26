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Максимова — о сёстрах Авериных: грустно, что не увидим таких великих гимнасток на турнирах

Максимова — о сёстрах Авериных: грустно, что не увидим таких великих гимнасток на турнирах
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова прокомментировала решение российских гимнасток Дины и Арины Авериных завершить профессиональную карьеру. Максимова подчеркнула, что это печальное событие, и отметила большие успехи спортсменок на профессиональном поприще.

«Грустно, что мы не увидим таких великих спортсменок на соревнованиях, но здорово, что они продолжают участие в шоу и люди могут наслаждаться их выступлениями. Они достигли огромных высот, прошли огромный путь от самого первого старта до последнего и показали, насколько может быть интересной, динамичной, технически сложной художественная гимнастика», — приводит слова Максимовой ТАСС.

Напомним, о завершении спортивной карьеры сестёр Авериных стало известно 23 февраля. Спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы. На счету Дины Авериной серебро Олимпийских игр 2020 года в многоборье.

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