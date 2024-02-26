Путин подписал закон о денежном вознаграждении спортсменов, состоящих на госслужбе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, разрешающий спортсменам, состоящим на государственной или военной службе, заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений. Об этом сообщает портал правовой информации.

До этого по законодательству РФ служащие Вооружённых сил РФ, ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, занимающеюся спортом высших достижений, не могли получать дополнительные вознаграждения, призовые и командировочные от Министерства спорта РФ.

Данный нормативно-правовой акт позволит устранить противоречия и привести законодательство в соответствие со сложившейся практикой вознаграждения спортсменов высокого класса, состоящих на государственной службе, и обеспечит адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и дополнительную мотивацию для повышения их спортивного мастерства.