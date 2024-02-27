Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы на основании базы данных Родченкова

Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы на основании базы данных Родченкова
Комментарии

Российские тяжелоатлеты Евгений Коломиец, Эдуард Межгихов, Василий Половников и Александр Сафарян были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) на официальном сайте организации.

Все спортсмены фигурировали в базе данных Московской антидопинговой лаборатории LIMS, которую возглавлял Григорий Родченков. Евгений Коломиец наказан дисквалификацией на два года, остальные спортсмены дисквалифицированы на четыре. Все атлеты уже завершили свою карьеру.

Напомним, ранее на основании базы данных LIMS были дисквалифицированы российские штангисты Валентин Пономарёв и Сергей Дементьев, также завершившие свою карьеру ранее.

Материалы по теме
Два российских тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android