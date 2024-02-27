Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы на основании базы данных Родченкова

Российские тяжелоатлеты Евгений Коломиец, Эдуард Межгихов, Василий Половников и Александр Сафарян были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) на официальном сайте организации.

Все спортсмены фигурировали в базе данных Московской антидопинговой лаборатории LIMS, которую возглавлял Григорий Родченков. Евгений Коломиец наказан дисквалификацией на два года, остальные спортсмены дисквалифицированы на четыре. Все атлеты уже завершили свою карьеру.

Напомним, ранее на основании базы данных LIMS были дисквалифицированы российские штангисты Валентин Пономарёв и Сергей Дементьев, также завершившие свою карьеру ранее.