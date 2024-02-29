Олимпийский чемпион Нагорный не собирается завершать спортивную карьеру

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что не планирует заканчивать спортивную карьеру.

«У меня нет мыслей о завершении карьеры. В этом году я в любом случае продолжу выступать, а дальше всё будет зависеть от загруженности. В этом году в зале я был раз 10, этого мало, учитывая, что я хочу выступить на стартующем 11 марта чемпионате России, а Игры будущего заканчиваются 3 марта и потом ещё пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи», — приводит слова гимнаста ТАСС.

27-летний Нагорный является руководителем всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» и президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Напомним, Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта, а чемпионат России по гимнастике пройдёт с 13 по 17 марта в Сочи.