Губерниев — о послании Путина: вот и я говорю — вставайте на лыжи!

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию призвал россиян вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

«Вот и я в каждом эфире говорю — вставайте на лыжи!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 29 февраля, в рамках финала Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе прошли индивидуальные гонки. Лучшей в женских соревнованиях стала представительница Мурманской области Анастасия Егорова. Мужскую гонку выиграл биатлонист Карим Халили, представляющий команду Москвы. Финал Кубка России продлится до 3 марта. В рамках заключительного этапа пройдут спринты и пасьюты.