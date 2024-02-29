Нагорный: нигде нет такой поддержки спортсменов, как у нашей страны

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина не предоставлять налоговые вычеты тем, кто регулярно сдаёт нормы ГТО.

«Мне кажется, что любая поддержка спортсменов на сегодняшний день очень важна. Есть много разных законов, разработанных для того, чтобы ещё улучшить и усилить спортивные состояния. И, наверное, здесь нашего президента нужно благодарить за то, что он настолько серьёзно занимается развитием спорта в нашей стране. Потому что, так или иначе, я много с кем общался из разных стран — но такой поддержки, как у нашей страны, нигде нет. И спортсмены, в том числе из других стран, они это отмечают», — сказал Нагорный на пресс-конференции.

27-летний Нагорный является руководителем всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» и президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта.